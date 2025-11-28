Claudia Solal & Benjamin Moussay | Punk Moon Le Petit Duc Aix-en-Provence

Claudia Solal & Benjamin Moussay | Punk Moon

Vendredi 28 novembre 2025 à partir de 20h30. Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Punk Moon, des pop songs orchestrales, inclassables, magnétiques.

Chaque album qui associe Claudia Solal et Benjamin Moussay est une incontestable réussite.

Plus de 20 ans après leurs débuts en duo, après Porridge Days et Butter in my brain (salué comme chef-d’œuvre dans Le Monde ; 4 F Télérama), Punk Moon, créé au Petit Duc en 2020, est sorti ce printemps 2025 un répertoire entièrement original, de 10 textes vibrants, écrit par Claudia Solal en anglais, sa langue maternelle.



L’ensemble donne lieu à des pop songs orchestrales, lunaires et chimériques, une musique en orbite… Des chansons d’art et d’essai pour une musique libre et sans frontières. .

Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

Punk Moon, orchestral pop songs, unclassifiable, magnetic.

German :

Punk Moon, orchestrale Popsongs, unklassifizierbar, magnetisch.

Italiano :

Punk Moon, canzoni pop orchestrali, inclassificabili, magnetiche.

Espanol :

Punk Moon, canciones pop orquestales, inclasificables, magnéticas.

