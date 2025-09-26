Claudine en concert Théâtre Le Ruban Vert Aix-en-Provence

Claudine en concert Théâtre Le Ruban Vert Aix-en-Provence vendredi 26 septembre 2025.

Claudine en concert

Vendredi 26 septembre 2025 de 20h30 à 21h30. Théâtre Le Ruban Vert 4 traverse Notre Dame Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 20:30:00

fin : 2025-09-26 21:30:00

Date(s) :

2025-09-26

Claudine, jeune parolière, musicienne et interprète vous présentera ses titres en live avant-première de son premier album qui sortira au printemps 2026.

Claudine est une jeune artiste qui est aussi gourmande avec la langue française qu’avec les pâtisseries et qui porte des cols Claudine. Son nom de scène est inspiré de la série de romans drôles et impertinents sur Claudine écrits par Colette et aussi par Claudine Longet, une chanteuse au timbre diaphane qui poussait la chansonnette dans le film “The Party”.

Avec sa première composition Le chant des madeleines , une ode à la pâtisserie, véritable abécédaire des desserts, elle a charmé une communauté de gourmands et de mélomanes qui lui ont fait confiance en soutenant son crowdfunding pour l’enregistrement de ce premier EP en 2023.



Mais Claudine a plus d’une mélodie dans son col et prépare actuellement son premier album dont la sortie est prévue en juin 2026. La rêverie, l’autodérision et la drôlerie seront au RDV dans cet album, mais vous découvrirez aussi des chansons empruntes de sensibilité et parfois de mélancolie.

Cet album a été enregistré par le réalisateur musical Thomas Monica, et sera mixé par Ian Caple. La direction artistique a été crée en collaboration avec Elsa Kopf, chanteuse, parolière et artiste plasticienne. .

Théâtre Le Ruban Vert 4 traverse Notre Dame Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Claudine, a young songwriter, musician and performer, will present a live preview of her first album, due for release in spring 2026.

German :

Claudine, eine junge Texterin, Musikerin und Interpretin, wird Ihnen ihre Titel als Live-Premiere aus ihrem ersten Album vorstellen, das im Frühjahr 2026 erscheinen wird.

Italiano :

Claudine, giovane cantautrice, musicista e interprete, presenterà dal vivo le anteprime del suo primo album, in uscita nella primavera del 2026.

Espanol :

Claudine, joven compositora, músico e intérprete, presentará en directo adelantos de su primer álbum, cuyo lanzamiento está previsto para la primavera de 2026.

L’événement Claudine en concert Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de Tourisme d’Aix en Provence