Claudine Lebègue et Pierrot de la Rue Kétanou Maison des Jeunes et de la Culture Chamonix-Mont-Blanc vendredi 17 octobre 2025.
Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
-12 ans
Début : 2025-10-17 19:30:00
fin : 2025-10-17
2025-10-17
Dans le cadre du festival Jazz ContreBand
Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 12 24 accueil@mjchamonix.org
English :
As part of the Jazz ContreBand festival
German :
Im Rahmen des Festivals Jazz ContreBand
Italiano :
Nell’ambito del festival Jazz ContreBand
Espanol :
En el marco del festival Jazz ContreBand
