Claudine Lebègue et Pierrot de la Rue Kétanou Maison des Jeunes et de la Culture Chamonix-Mont-Blanc vendredi 17 octobre 2025.

Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

-12 ans

Début : 2025-10-17 19:30:00

fin : 2025-10-17

2025-10-17

Dans le cadre du festival Jazz ContreBand

Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 12 24 accueil@mjchamonix.org

English :

As part of the Jazz ContreBand festival

German :

Im Rahmen des Festivals Jazz ContreBand

Italiano :

Nell’ambito del festival Jazz ContreBand

Espanol :

En el marco del festival Jazz ContreBand

