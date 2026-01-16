CLAUDIO CAPEO LIVE D’ICI

Les Angles Pyrénées-Orientales

Début : 2026-02-05 20:30:00

fin : 2026-02-05

2026-02-05

Jeudi 5 février à 20h30

Le nouveau Concert de CLAUDIO CAPEO en Live à salle Angleo des Angles. Gagnez vos places sur ICI ROUSSILLON

Les billets pourront également être réservés sur https://lesangles.com/offre/ici-live-claudio-capeo/ ou les retir…

Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

Thursday February 5 at 8:30pm:

CLAUDIO CAPEO’s new Live Concert at Salle Angleo in Les Angles. Win your tickets on ICI ROUSSILLON

Tickets can also be reserved at https://lesangles.com/offre/ici-live-claudio-capeo/ or picked up at the…

L’événement CLAUDIO CAPEO LIVE D’ICI Les Angles a été mis à jour le 2026-01-16 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION