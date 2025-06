Claudio Capéo pour la fête de la musique Conseil Général Marseille 4e Arrondissement 21 juin 2025 07:00

Claudio Capéo pour la fête de la musique Samedi 21 juin 2025 à partir de 20h30. Conseil Général 52 Avenue De Saint-Just Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

2025-06-21

À l’occasion de la fête de la musique, l’Hôtel du Département se transforme en véritable scène à ciel ouvert pour une soirée exceptionnelle, gratuite et ouverte à tous avec en tête d’affiche Claudio Capeo.

Samedi 21 juin, l’Hôtel du Département prendra des allures de salle de concert avec une nocturne, jusqu’à 22h, qui fera la part belle à la fête de la musique.



En première partie, dès 20h30, retrouvez les vainqueurs de The Voice 2025, jeunes talents prometteurs de la scène française.

Puis à 21h, place à Claudio Capéo, artiste au style inimitable mêlant chanson française, accordéon et énergie populaire. Avec ses tubes comme Un homme debout, Ta main ou encore Riche, il promet un concert chaleureux et festif. .

Conseil Général 52 Avenue De Saint-Just

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 13 13

English :

For the Fête de la Musique, the Hôtel du Département is transformed into an open-air stage for an exceptional evening, free and open to all, headlined by Claudio Capeo.

German :

Anlässlich des Musikfestes verwandelt sich das Hôtel du Département in eine echte Freilichtbühne für einen außergewöhnlichen, kostenlosen und für alle offenen Abend mit Claudio Capeo als Headliner.

Italiano :

Per la Fête de la Musique, l’Hôtel du Département si trasforma in un palcoscenico all’aperto per una serata eccezionale, gratuita e aperta a tutti, con protagonista Claudio Capeo.

Espanol :

Para la Fiesta de la Música, el Hôtel du Département se transforma en un escenario al aire libre para una velada excepcional, gratuita y abierta a todos, con Claudio Capeo a la cabeza.

