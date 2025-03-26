CLAUDIO CAPEO – ZENITH D’ORLEANS Orleans

CLAUDIO CAPEO Début : 2027-02-05 à 20:00. Tarif : – euros.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billets. Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) du 27 novembre à 11h au 02 décembre 2024 à 11h00Artiste multi-récompensé et recordman des ventes de disques avec plus d’un million et demi d’albums vendus, Claudio Capéo est l’un des artistes les plus plébiscités de la scène française des années 2020. Son dernier album Rose des vents s’est écoulé à plus de 150 000 exemplaires (disque de platine) et se classe toujours dans le top des ventes en France, porté notamment par les singles « Si j’avais su » (single de platine) et « Chez toi » en duo avec Slimane (single de platine). Claudio Capéo a dévoilé le 22 novembre 2024 un album best of incluant « ses plus grands succès » et son nouveau single inédit « T’en aller ».Il repartira en tournée dans toute la France à partir de novembre 2026 !

ZENITH D’ORLEANS 1, Rue du President Schuman 45100 Orleans 45