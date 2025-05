Visites-Ateliers gratuites pour les familles – Clavé Fine Art Paris, 17 mai 2025, Paris.

Participez aux visites-ateliers gratuites pour les familles à la galerie Clavé Fine Art.

Cette activité se déroule autour de l’exposition « Sacha Floch Poliakoff – A Blessing in Disguise ».

Plongez dans l’univers délicieusement vintage de Sacha Floch Poliakoff et laissez-vous guider par Gabrielle Lesage, guide-conférencière nationale.

Les ateliers sont spécialement conçus pour les enfants âgés de 4 à 10 ans et se dérouleront le samedi 17 mai. Trois créneaux horaires sont proposés : 11h, 14h et 16h. Chaque session dure environ une heure et est entièrement gratuite.

Pour participer, il est nécessaire de s’inscrire par e-mail à gabrielle@clavefineart.com en indiquant le créneau souhaité ainsi que le nombre d’enfants et d’adultes accompagnateurs.

Le samedi 17 mai 2025

de 16h00 à 17h00

Le samedi 17 mai 2025

de 14h00 à 15h00

Le samedi 17 mai 2025

de 11h00 à 12h00

gratuit

Réservation obligatoire par e-mail à gabrielle@clavefineart.com en indiquant le créneau souhaité ainsi que le nombre d’enfants et d’adultes accompagnateurs.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-05-17T19:00:00+02:00

2025-05-17T12:00:00+02:00_2025-05-17T13:00:00+02:00;2025-05-17T15:00:00+02:00_2025-05-17T16:00:00+02:00;2025-05-17T17:00:00+02:00_2025-05-17T18:00:00+02:00

fin : 2025-05-17T20:00:00+02:00

Clavé Fine Art 10 bis rue Roger 75014 Paris

+33188404430 info@clavefineart.com

Clavé Fine Art fait découvrir son exposition « Sacha Floch Poliakoff – A Blessing in Disguise » aux familles lors de visites-ateliers gratuites