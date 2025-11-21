Clavecin en excursion (Aux XVIe & XVIIe siècles.) Exincourt

Clavecin en excursion (Aux XVIe & XVIIe siècles.) Exincourt vendredi 21 novembre 2025.

Clavecin en excursion (Aux XVIe & XVIIe siècles.)

Temple Exincourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 20:00:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Par le Conservatoire du Pays de Montbéliard

Le claveciniste Jean-Luc Ho vous propose une excursion dans une des plus brillantes écoles de claviers. Naissance de la

virtuosité de claviers, imprégnation de la pensée polyphonique, effervescence de la facture instrumentale…

Terre centrale pour les musiciens européens, les Flandres alors sous domination espagnole foisonnent de créativité musicale et d’échanges culturels dans ces cités où les Italiens viennent publier et où les Anglais catholiques trouvent asile. Un programme flamboyant de virtuosité et de tendre poésie. Concertiste passionné par les claviers anciens, Jean-Luc Ho se produit en concert au clavecin, à l’orgue, au clavicorde et en ensemble. Il est professeur au CNSMD de Paris.

Au programme J.P. Sweelinck, J. de Macque, G. Frescobaldi, W. Byrd, F. Correa de Arauxo

Avec Jean-Luc Ho, clavecin

Avec le soutien de la paroisse et de la commune d’Exincourt

Avec la participation du service Animation du patrimoine de PMA

Gratuit sans réservation, dans la limite des places disponibles .

Temple Exincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 77 80

English : Clavecin en excursion (Aux XVIe & XVIIe siècles.)

German : Clavecin en excursion (Aux XVIe & XVIIe siècles.)

Italiano :

Espanol :

L’événement Clavecin en excursion (Aux XVIe & XVIIe siècles.) Exincourt a été mis à jour le 2025-09-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD