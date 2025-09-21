Clavecin & violoncelle : un concert de poche à Bombon Église Saint-Germain-de-Paris Bombon

Clavecin & violoncelle : un concert de poche à Bombon Église Saint-Germain-de-Paris Bombon dimanche 21 septembre 2025.

Clavecin & violoncelle : un concert de poche à Bombon Dimanche 21 septembre, 17h00 Église Saint-Germain-de-Paris Seine-et-Marne

En ligne en cliquant ou par téléphone au 06 76 61 83 91

10 € plein / 6 € réduit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Victor JULIEN-LAFERRIÈRE, violoncelle

Justin TAYLOR, clavecin

Programme

Geminiani, Vivaldi, Bach…

Quelle joie de retrouver ces deux brillantissimes,musiciens et amis complices, que l’on a vu grandir et dont l’inspiration naturelle et extrêmement imaginative les incite à tout essayer et leur permet de tout réussir. Ils nous emmènent à la découverte des grands compositeurs baroques italiens, en s’autorisant un détour par l’Allemagne de Bach, pour nous faire entendre une musique qui ne cessera jamais de nous surprendre, tour à tour dansante, langoureuse, souriante et complètement jubilatoire. Ces artistes font chanter leurs instruments comme si une voix chaleureuse nous enveloppait. Ils nous prennent par la main avec générosité pour un voyage que l’on n’est pas près d’oublier.

En partenariat avec la Communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux

En savoir plus :

https://www.concertsdepoche.com/france/concerts/reservation/a25-bombon-21092025

Église Saint-Germain-de-Paris 9 rue de l’Église 77720 Bombon Bombon 77720 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.concertsdepoche.com/france/concerts/reservation/a25-bombon-21092025 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 76 61 83 91 »}] [{« link »: « https://www.concertsdepoche.com/france/concerts/reservation/a25-bombon-21092025 »}]

Victor JULIEN-LAFERRIÈRE, violoncelle

Jean-Baptiste Millot