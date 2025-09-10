CLAYTON STEPHENSON (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse

CLAYTON STEPHENSON (PIANO AUX JACOBINS)

Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse Haute-Garonne

L’amour du pianiste américain Clayton Stephenson pour la musique se manifeste instantanément par son charisme joyeux sur scène et sa puissance expressive.

Le récital aux Jacobins de Clayton Stephenson est son premier concert en France. Il sera diffusé en direct sur France Inter.

A programme

BACH / HESS Jésus que ma joie demeure

SCHUBERT Impromptus op. 90

STRAVINSKY Trois mouvements de Petrouchka

ARLEN / JARRETT Over the Rainbow

GERSHWIN Rhapsody in Blue 7 .

Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 40 05 contact@pianojacobins.com

English :

American pianist Clayton Stephenson?s love of music is instantly apparent in his joyful charisma on stage and his expressive power.

German :

Die Liebe des amerikanischen Pianisten Clayton Stephenson zur Musik zeigt sich augenblicklich in seinem fröhlichen Charisma auf der Bühne und seiner Ausdruckskraft.

Italiano :

L’amore per la musica del pianista americano Clayton Stephenson è immediatamente evidente nel suo gioioso carisma sul palco e nella sua forza espressiva.

Espanol :

El amor por la música del pianista estadounidense Clayton Stephenson se percibe al instante en su alegre carisma sobre el escenario y su fuerza expresiva.

