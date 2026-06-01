CLEA | CLAP DE PRINTEMPS, Médiathèque, Iwuy, Iwuy

CLEA | CLAP DE PRINTEMPS Vendredi 5 juin, 10h00, 14h00 Médiathèque, Iwuy Nord

️ Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

– Les mardis et jeudi de 14h à 18h,

– les mercredis et vendredis de 10h à 12h et de 14h à 18h,

– les samedis de 10h à 13h et de 14h à 17h

Médiathèque d’Iwuy

Médiathèque, Iwuy Iwuy Iwuy 59141 Nord Hauts-de-France

️ Du 30 mai au 12 juin 2026