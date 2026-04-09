Clean Up au Port Boyer CSC ACCOORD PORT BOYER Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-16 15:00 – 16:30

Gratuit : oui Tout public

L’EBE Boreal invite les habitants et habitantes du Port Boyer à venir nettoyer leur quartier à travers cette action de clean up collectif. Seul-e, à plusieurs ou en famille, venez participer aux différentes animations proposées durant l’après-midi du jeudi 16 avril. Le rendez-vous est donné à 15h devant le CSC du Port Boyer.

CSC ACCOORD PORT BOYER Nantes 44300



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