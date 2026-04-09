Clean Up au Port Boyer CSC ACCOORD PORT BOYER Nantes
Clean Up au Port Boyer CSC ACCOORD PORT BOYER Nantes jeudi 16 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-16 15:00 – 16:30
Gratuit : oui Tout public
L’EBE Boreal invite les habitants et habitantes du Port Boyer à venir nettoyer leur quartier à travers cette action de clean up collectif. Seul-e, à plusieurs ou en famille, venez participer aux différentes animations proposées durant l’après-midi du jeudi 16 avril. Le rendez-vous est donné à 15h devant le CSC du Port Boyer.
CSC ACCOORD PORT BOYER Nantes 44300
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