Clean Up Day parking centre commercial Vezin le Coquet Vezin-le-Coquet

Clean Up Day parking centre commercial Vezin le Coquet Vezin-le-Coquet samedi 20 septembre 2025.

Clean Up Day parking centre commercial Vezin le Coquet Vezin-le-Coquet Samedi 20 septembre, 10h00 Ille-et-Vilaine

Différents itinéraires de collectes seront proposés pour ramasser les déchets sur la commune avec à la fin, une pesée des déchets et un pot convivial. Prévoir gants, sacs poubelles

La ville de Vezin s’associe à la journée mondiale du nettoyage de la planète !

Un jour pour sensibiliser les citoyens et fédérer tous les acteurs pour mieux produire, mieux consommer, moins jeter. Différents itinéraires de collectes seront proposés pour ramasser les déchets sur la commune avec à la fin, une pesée des déchets et un pot convivial. NB : Prévoir gants, sacs poubelles, chaussures adaptées Rdv parking du centre commercial

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-20T12:00:00.000+02:00

1



parking centre commercial Vezin le Coquet rue de rennes vezin le coquet Vezin-le-Coquet 35132 Ille-et-Vilaine