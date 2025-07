Clean up sur la plage de la Pointe Rouge Marseille 8e Arrondissement

dimanche 20 juillet 2025.

Clean up sur la plage de la Pointe Rouge

Dimanche 20 juillet 2025 à partir de 17h.

En fin de journée horaire à confirmer. Avenue de la Pointe Rouge Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2025-07-20 17:00:00

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-20

Viens au coucher du soleil pour un ramassage essentiel et profite d’un moment convivial dans ce cadre enchanteur.

Grande plage marseillaise très fréquentée l’été, la Pointe Rouge accumule les déchets liés aux apéros et aux activités nautiques mégots, canettes, emballages, et même des déchets ramenés par la mer les jours de pluie.









Rendez-vous à 17h sur la petite plage de la Pointe Rouge juste à côté de l’ASPTT (Maison de la Mer)



17h15 début du ramassage



18h30 arrêt progressif du ramassage



19h apéros des familles et tirage au sort des cadeaux



Si tu as des gants n’hésite pas à les ramener, mais sache qu’on fournit tout le matériel sur place



‍



On retourne sur la petite plage de la Pointe Rouge !







L’année dernière suite à de gros orages nous avions été contraints d’annuler notre grand ramassage. Nous avions essayé de combler cette annulation par de petits flash ramassage et apéro. Mais il faut bien l’admettre rien ne vaut un grand ramassage!







Ainsi l’objectif de 2025 est de ramasser encore plus qu’en2023, ou d’avoir une excellente surprise et trouver encore moins de déchets que d’habitude ! .

Avenue de la Pointe Rouge Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Come at sunset for an essential pick-up and enjoy a convivial moment in this enchanting setting.

German :

Komm zum Sonnenuntergang für eine essentielle Sammlung und genieße einen geselligen Moment in dieser zauberhaften Umgebung.

Italiano :

Venite al tramonto per una raccolta essenziale e godetevi un momento di convivialità in questa cornice incantevole.

Espanol :

Venga al atardecer para una recogida imprescindible y disfrute de un momento de convivencia en este encantador entorno.

