Clean Walk à vélo, SeaTech, Batiment M, Université de Toulon, La Garde
Clean Walk à vélo, SeaTech, Batiment M, Université de Toulon, La Garde samedi 9 mai 2026.
Clean Walk à vélo Samedi 9 mai, 14h00 SeaTech, Batiment M, Université de Toulon Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T14:00:00+02:00 – 2026-05-09T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-09T14:00:00+02:00 – 2026-05-09T19:00:00+02:00
Départ de SeaTech à 14h devant le bâtiment M du campus de La Garde. Balade à vélo jusqu’à la presqu’ile de Giens (1h30). Clean Walk sur la plage (1h30). Gouter offert par l’association. Retour en vélo à SeaTech vers 19h.
SeaTech, Batiment M, Université de Toulon Seatech, M La Garde 83130 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Balade à vélo entre SeaTech et Giens. Clean Walk à Giens.