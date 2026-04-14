Clean Walk à vélo, SeaTech, Batiment M, Université de Toulon, La Garde

Clean Walk à vélo Samedi 9 mai, 14h00 SeaTech, Batiment M, Université de Toulon Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T14:00:00+02:00 – 2026-05-09T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T14:00:00+02:00 – 2026-05-09T19:00:00+02:00

Départ de SeaTech à 14h devant le bâtiment M du campus de La Garde. Balade à vélo jusqu’à la presqu’ile de Giens (1h30). Clean Walk sur la plage (1h30). Gouter offert par l’association. Retour en vélo à SeaTech vers 19h.

SeaTech, Batiment M, Université de Toulon Seatech, M La Garde 83130 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Balade à vélo entre SeaTech et Giens. Clean Walk à Giens.