Clean walk au ruisseau des Gohards Ferme de l’Alouette rit Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-07 10:00 –

Gratuit : oui Tout public

Rendez-vous à 10h à la ferme de l’Alouette rit pour une « clean walk » dans le bois des Gohards.Le matériel de ramassage est fourni, mais apportez vos gants et chaussez vos bottes !Après la marche nettoyeuse, on se retrouve autour d’un apéritif pour échanger sur la question des déchets sur la voie publique.Organisé par La Fourmi Fabrik

Ferme de l’Alouette rit Nantes 44300



