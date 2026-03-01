Clean Walk, balade pour un quartier propre Square Robert Guichard Angoulême

Clean Walk, balade pour un quartier propre

Square Robert Guichard 187 avenue Jules Ferry Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 10:00:00

fin : 2026-03-22 12:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Le Comité de quartier St Ausone St Martin à Angoulême vous propose une balade pour un quartier propre.

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Square Robert Guichard 187 avenue Jules Ferry Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 92 72 39 stausone.stmartin@gmail.com

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English :

The Comité de quartier St Ausone St Martin in Angoulême invites you to take part in a walk for a clean neighborhood.

L’événement Clean Walk, balade pour un quartier propre Angoulême a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême