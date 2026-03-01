Clean Walk, balade pour un quartier propre Square Robert Guichard Angoulême
Clean Walk, balade pour un quartier propre Square Robert Guichard Angoulême dimanche 22 mars 2026.
Clean Walk, balade pour un quartier propre
Square Robert Guichard 187 avenue Jules Ferry Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 10:00:00
fin : 2026-03-22 12:00:00
Date(s) :
2026-03-22
Le Comité de quartier St Ausone St Martin à Angoulême vous propose une balade pour un quartier propre.
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Square Robert Guichard 187 avenue Jules Ferry Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 92 72 39 stausone.stmartin@gmail.com
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English :
The Comité de quartier St Ausone St Martin in Angoulême invites you to take part in a walk for a clean neighborhood.
L’événement Clean Walk, balade pour un quartier propre Angoulême a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême