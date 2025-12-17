Cleanwalk à la gare de Haguenau Haguenau

place Maire Désiré Brumbt Haguenau Bas-Rhin

Début : Vendredi 2026-01-09 13:00:00
Cleanwalk (nettoyage des rues) à la gare de Haguenau. Objectifs embellir, par des gestes simples, la ville de Haguenau. Faire de la prévention sur les déchets jetés dans les rues. Réapprendre à jeter les déchets dans les bonnes poubelles.
place Maire Désiré Brumbt Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 43 13 98 08  environnement.uc.haguenau@gmail.com

English :

Cleanwalk at Haguenau station. Objectives: to beautify the city of Haguenau through simple gestures. Prevent litter on the streets. Re-learn how to dispose of waste in the right garbage cans.

