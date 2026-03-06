Cleanwalk Benenova Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-09 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Tout public

Cette promenade de ramassage de déchets est l’occasion de prendre l’air, de découvrir de nouveaux lieux, de rencontrer de nouvelles personnes et d’agir ensemble contre la pollution.Nous serons équipé.e.s de pinces, de gants et de sacs poubelles pour collecter un maximum de déchets dans la bonne humeur.La matinée se terminera autour d’un moment convivial et d’une pause gourmande (café, thé, petits gâteaux…) autour du café kiosque. Inscription sur Benenova.frPermanence tous les mardis après midi de 14h à 16h

Benenova Nantes 44300

https://www.benenova.fr/missions/cleanwalk-sur-le-quartier-de-la-boissiere-1



