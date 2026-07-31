Cleanwalk dans la Boissière Benenova Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-16 09:30 – 11:30

Gratuit : oui Tout public

Envie de faire un geste concret pour la planète tout en passant un bon moment ? Rejoignez-nous pour une cleanwalk ! Cette promenade de ramassage de déchets est l’occasion de prendre l’air, de découvrir de nouveaux lieux, de rencontrer de nouvelles personnes et d’agir ensemble contre la pollution.Nous serons équipé.e.s de pinces, de gants et de sacs poubelles pour collecter un maximum de déchets dans la bonne humeur.Cette cleanwalk est proposée par Benenova dans le cadre d’un partenariat avec un groupe de personnes de l’UEROS de Saint Sebastien, qui accueille et accompagne des travailleur.euse.s adultes en situation de handicap.La matinée se terminera autour d’un moment convivial et d’une pause gourmande (café,thé, petits gâteaux…). dans notre local.Inscription sur Benenova.frPermanence tous les mardis après midi de 14h à 16h

Benenova Nantes 44300

0684820751 https://www.benenova.fr/missions/?antenne=Nantes



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