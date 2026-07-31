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Cleanwalk dans la Boissière Benenova Nantes

mercredi 16 septembre 2026 · Benenova · Nantes

Cleanwalk dans la Boissière Benenova Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
09:30
Lieu
Benenova
Adresse
1 rue André Gide 44300 Nantes
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-16 09:30 – 11:30
Gratuit : oui  Tout public 

Envie de faire un geste concret pour la planète tout en passant un bon moment ? Rejoignez-nous pour une cleanwalk ! Cette promenade de ramassage de déchets est l’occasion de prendre l’air, de découvrir de nouveaux lieux, de rencontrer de nouvelles personnes et d’agir ensemble contre la pollution.Nous serons équipé.e.s de pinces, de gants et de sacs poubelles pour collecter un maximum de déchets dans la bonne humeur.Cette cleanwalk est proposée par Benenova dans le cadre d’un partenariat avec un groupe de personnes de l’UEROS de Saint Sebastien, qui accueille et accompagne des travailleur.euse.s adultes en situation de handicap.La matinée se terminera autour d’un moment convivial et d’une pause gourmande (café,thé, petits gâteaux…). dans notre local.Inscription sur Benenova.frPermanence tous les mardis après midi de 14h à 16h

Benenova Nantes 44300
0684820751 https://www.benenova.fr/missions/?antenne=Nantes


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