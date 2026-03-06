Cleanwalk – Master Humanités environnementales – Nantes Université TU-Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-18 16:00 – 17:00

Gratuit : non Gratuit, sur réservation Tout public, Etudiant

Au cours d’une déambulation le long du ruisseau du Cens, les participant.es découvrent les enjeux de la préservation de ce territoire: une approche immersive alliant action concrète et transmission de connaissances.

TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr https://tunantes.fr/les-assemblees/



