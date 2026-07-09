Clear Waters · Avant-garde rap francophone : 10 ans de La Place La Place Paris
vendredi 9 octobre 2026 · La Place · Paris
Informations pratiques
Clear Waters Productions vous invite à une soirée dédiée à l’avant-garde du rap francophone. Une programmation réunissant les nouvelles générations d’artistes qui font évoluer le rap français, entre découvertes, performances live et propositions artistiques singulières. Une immersion au cœur d’une scène en pleine effervescence.
À propos de Clear Waters Productions
Fondée à Paris en 2022, Clear Waters Productions est une structure spécialisée dans la production de concerts et de tournées. Engagée auprès d’artistes majoritairement issus de la scène indépendante, elle développe un accompagnement sur mesure pour soutenir leur évolution et favoriser leur rayonnement en France comme à l’international.
Ancrée dans la scène musicale parisienne et présente dans des salles emblématiques telles que La Boule Noire, La Maroquinerie ou La Cigale, Clear Waters Productions accompagne aujourd’hui des projets sur l’ensemble du territoire français, en Europe et au Canada.
Rendez-vous le vendredi 9 octobre de 19h30 à 22h00, à La Place, Salle de concert.
Rendez-vous le vendredi 9 octobre de 19h30 à 22h00, à La Place, Salle de concert.
Le vendredi 09 octobre 2026
de 19h30 à 02h00
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-09T22:30:00+02:00
fin : 2026-10-10T05:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-09T19:30:00+02:00_2026-10-09T02:00:00+02:00
La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris
https://shotgun.live/fr/events/loxymore-soundsystem-clear-waters-production
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