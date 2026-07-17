Clédat & Petitpierre avec Olivier Martin-Salvan | Panique !, Le Bois-de-la-Bâtie,

Informations pratiques

Clédat & Petitpierre avec Olivier Martin-Salvan | Panique ! 29 et 30 août Le Bois-de-la-Bâtie

Plein tarif CHF 20.- / Tarif réduit (AVS, AI, chômeur·euse), UNIRESO, lieu partenaire « Circulez, soyez infidèles ! », professions du spectacle CHF 15.- / Tarif jeune (13-20 ans et étudiant·e) CHF 10.- / Tarif 20ans20francs et enfant (3 à 12 ans) CHF 7.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T06:30:00+02:00 – 2026-08-29T07:00:00+02:00

Fin : 2026-08-30T06:30:00+02:00 – 2026-08-30T07:00:00+02:00

Pour débusquer le dieu Pan, il faut se lever tôt… ou ne pas se coucher, c’est selon ! Aux aurores, dans le bois de La Bâtie, faisons procession en silence jusqu’à un mystérieux rocher doré. C’est là que Pan passe le temps. Mi-homme, mi-bouc, Olivier Martin-Salvan livre une performance à la fois subtile et grotesque dont lui seul a le secret. Le personnage velu, barbu et ventru auquel il donne corps rumine son désœuvrement, sa solitude et sa mélancolie. Des sursauts impulsifs, parfois lubriques, le font sortir de son hébétude. Un petit air de flûte par-ci, un pas de danse à la Nijinski par-là : on le sent en quête de divertissement.

Le duo plasticien et chorégraphe Clédat & Petitpierre s’amuse avec les représentations mythologiques de Pan, divinité de la nature, protectrice des troupeaux et des berger·ères. Cette apparition matinale fait naître une promesse de théâtre : une scène primitive, pastorale et joyeuse. Là-même où le festival « du bois de la Bâtie » a fait ses premiers pas, il y a cinquante éditions de cela.

Le Bois-de-la-Bâtie Ch. de la Bâtie, 1235 [{« type »: « link », « value »: « https://www.batie.ch/fr/programme/cledat-petitpierre-panique »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/parcs-jardins-plages-bains-publics/le-bois-de-la-batie/

Un rituel secret au lever du jour, là où tout a commencé en 1977, dans le Bois de la Bâtie. L’invocation de l’esprit primordial du Festival. Puis, Pan, dieu pastoral et mélomane, fait son apparition.

Yvan Clédat