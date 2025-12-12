CLEEVELAND DANS ‘TOUT OU RIEN’ – Le Grand Point Virgule Paris

CLEEVELAND DANS ‘TOUT OU RIEN’ Début : 2026-04-28 à 21:15. Tarif : – euros.

CLEEVELAND DANS TOUT OU RIEN Salle Apostrophe« La seule et l’unique », nom du premier spectacle de Cleeveland Roumillac, fut comme un premier Date entre lui et son public.Un premier rendez-vous qui a débouché sur une histoire ; qui continue encore aujourd’hui à porter ses fruits avec une communauté qui ne cesse de s’élargir. « Tout ou rien » est bien plus qu’un second rendez-vous. Il nous propose une rétrospective sur les derniers événements marquants de sa vie et nous convie dans son intimité. Il nous offre sa véritable vision de l’infidélité avec un prisme différent qui risque d’en surprendre plus d’un(e). C’est avec humour et humilité qu’il nous confie que lui aussi, malgré son lot d’expériences, n’a pas fini de connaître les épreuves que l’on rencontre dans la recherche d’un partenaire de vie. Il nous quitte sur une note qui nous laisse pensif tout en conservant notre sourire et notre espoir. Venez découvrir ce tout nouveau spectacle dont la recette vous fait la promesse de passer un moment inoubliable !

Le Grand Point Virgule 8bis rue de l’arrivee 75015 Paris 75