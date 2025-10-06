Clef d’écoute, rencontre avant concert Hen Librairie Caractères Mont-de-Marsan
Clef d’écoute, rencontre avant concert Hen Librairie Caractères Mont-de-Marsan jeudi 29 janvier 2026.
Clef d’écoute, rencontre avant concert Hen
Librairie Caractères 15, rue du Maréchal Bosquet Mont-de-Marsan Landes
Autour d’un verre, rencontrez des artistes et leur univers musical. Profitez d’un moment privilégié avant le spectacle.
Venez assister à un concert piano/voix avec le répertoire caché de Hen interprété par Johanny Bert, auteur et compositeur du spectacle. .
Librairie Caractères 15, rue du Maréchal Bosquet Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 06 44 12
