Clefcy rock #10 Emmaüs Fraize
Clefcy rock #10 Emmaüs Fraize vendredi 12 juin 2026.
Fraize
Clefcy rock #10
Emmaüs 14 rue des Aulnes Fraize Vosges
Tarif : – – EUR
25
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-12 14:30:00
fin : 2026-06-13 23:59:00
Date(s) :
2026-06-12
Clefcy Rock 10 ans de Riffs ! Nouveau site, nouveau format ! 2 jours de fête et de musique en coproduction avec Emmaüs Vosges groupes locaux, régionaux et internationaux.Tout public
25 .
Emmaüs 14 rue des Aulnes Fraize 88230 Vosges Grand Est +33 3 29 50 48 74 lesenfantsdurock88@gmail.com
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English :
Clefcy Rock: 10 years of Riffs! New site, new format! 2 days of festivities and music in co-production with Emmaüs Vosges local, regional and international groups.
L’événement Clefcy rock #10 Fraize a été mis à jour le 2026-04-22 par OT SAINT DIE DES VOSGES