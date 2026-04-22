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Clefcy rock #10 Emmaüs Fraize

Clefcy rock #10 Emmaüs Fraize

Clefcy rock #10 Emmaüs Fraize vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Emmaüs

Adresse : 14 rue des Aulnes

Ville : 88230 Fraize

Département : Vosges

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 25 Tarif réduit

Fraize

Clefcy rock #10

Emmaüs 14 rue des Aulnes Fraize Vosges

Tarif : – – EUR
25
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-12 14:30:00
fin : 2026-06-13 23:59:00

Date(s) :
2026-06-12

Clefcy Rock 10 ans de Riffs ! Nouveau site, nouveau format ! 2 jours de fête et de musique en coproduction avec Emmaüs Vosges groupes locaux, régionaux et internationaux.Tout public
25  .

Emmaüs 14 rue des Aulnes Fraize 88230 Vosges Grand Est +33 3 29 50 48 74  lesenfantsdurock88@gmail.com

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English :

Clefcy Rock: 10 years of Riffs! New site, new format! 2 days of festivities and music in co-production with Emmaüs Vosges local, regional and international groups.

L’événement Clefcy rock #10 Fraize a été mis à jour le 2026-04-22 par OT SAINT DIE DES VOSGES