Cléguérec durant la Seconde Guerre mondiale Mairie de Cléguérec Cléguérec

Cléguérec durant la Seconde Guerre mondiale Mairie de Cléguérec Cléguérec samedi 20 septembre 2025.

Cléguérec durant la Seconde Guerre mondiale 20 et 21 septembre Mairie de Cléguérec Morbihan

Nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:45:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:15:00

Découvrez la vie du bourg de Cléguérec pendant l’Occupation.

À partir de documents d’archives et de témoignages recueillis auprès des habitants, les guides conférencières du Pays d’art et d’histoire des Rohan restitueront le temps d’un week-end, le précieux travail de collectage réalisé par la commission extra municipale Histoire et Patrimoine.

Mairie de Cléguérec 10 place Pobéguin 56480 Cléguérec Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne https://cleguerec.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 42 55 98 72 »}]

Découvrez la vie du bourg de Cléguérec pendant l’Occupation.

A. Le Denmat