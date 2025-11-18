Clémence Bonneaud Gidy Gidy

Clémence Bonneaud Jeudi 11 décembre, 12h00 Gidy Loiret

Je suis Clémence Bonneaud, créatrice visuelle et photographe.

Mes photos explorent la beauté du vivant : micro-détails invisibles, atmosphères forestières, instants suspendus avec les animaux. Mes images mêlent douceur, précision et immersion, pour inviter à ralentir et contempler le monde autrement.

Chaque tirage est une invitation à entrer dans un univers naturel délicat, entre lumière, textures et émotions.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, vous pouvez découvrir et acheter mes photos directement sur mon profil pixieset

N’hésitez pas à me contacter pour plus d’informations!

En complément de mon activité artistique, je conçois également des sites web élégants et sur mesure, où je mets mon sens du design et de l’image au service des entrepreneurs, artistes et petites structures souhaitant une présence en ligne esthétique et cohérente.

Découvrez mon univers : clemence-bonneaud.vercel.app

Gidy 45520 Loiret Centre-Val de Loire

Événement des offres des artisans et producteurs pour les fêtes de fin d’année