Clemence Hoffart en concert Camping du plan d’eau Céaux-d’Allègre

Clemence Hoffart en concert

Camping du plan d'eau 302 impasse du camping Céaux-d'Allègre Haute-Loire

Début : Vendredi 2025-08-22 20:00:00

fin : 2025-08-22 23:00:00

2025-08-22

La chanteuse Soûl’s Event anime vos soirées en vous faisant vibrer au son de musiques pop soul rock et variété, reprises et interprétés de sa voix soûl et roque.

Du rock, de la soul, de la pop et de la variété. Suivie de La Bande à Bonnaud.

Camping du plan d’eau 302 impasse du camping Céaux-d’Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 66 81 23 campingduplandeau43@gmail.com

English :

Singer Soûl’s Event livens up your evenings with pop, soul, rock and variety music, covered and interpreted in her soûl and roque voice.

Rock, soul, pop and variety. Followed by La Bande à Bonnaud.

German :

Die Sängerin Soûl’s Event belebt Ihre Abende, indem sie Sie zum Klang von Pop-, Soul-, Rock- und Varieté-Musik animiert, die von ihr gecovert und mit ihrer soûl’schen und rockigen Stimme interpretiert wird.

Rock, Soul, Pop und Varieté. Anschließend folgt La Bande à Bonnaud.

Italiano :

L’evento della cantante Soûl animerà le vostre serate con la sua musica pop, rock e varieté, coverizzata e cantata con la sua voce ruggente e ubriaca.

Rock, soul, pop e varietà. A seguire La Bande à Bonnaud.

Espanol :

La cantante Soûl’s Event amenizará tus veladas con su música soul, pop, rock y variedades, versionada y cantada con su voz ebria y rugiente.

Rock, soul, pop y variedades. Seguido de La Bande à Bonnaud.

L’événement Clemence Hoffart en concert Céaux-d’Allègre a été mis à jour le 2025-08-05 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay