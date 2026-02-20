Clemens Kuratle en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Le quintette réunit le meilleur de cette génération de musiciens européens, avec le pianiste Elliot Galvin, le saxophoniste Dee Byrne, le guitariste Chris Guilfoyle, le bassiste Lukas Traxel et le batteur Clemens Kuratle.

Compositeur de leurs œuvres et moteur de la collaboration initiale, Clemens explique que la musique de YDIVIDE puise son énergie dans les questions urgentes et les conflits auxquels notre génération et les suivantes sont confrontées. À travers ses recherches, ses lectures et son obsession pour l’histoire du Sud global et ses conflits politiques, les intentions émotionnelles des compositions prennent forme, insufflant à la musique une urgence et une empathie qui embrassent la complexité du monde moderne.

Dee Byrne : saxophone alto

Chris Guilfoyle : guitare

Myslaure Augustin : piano

Lukas Traxel : basse

Clemens Kuratle : batterie, compositions

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz contemporain, nouvel album — Après leur premier album acclamé par la critique, « Lubumba » (2022), l’ensemble collaboratif britannique-irlandais-suisse YDIVIDE a sorti cette année The Default, explorant les thèmes des biais raciaux et de genre à travers des contrepoints vibrants, des unissons puissants et des solos intelligents

Le vendredi 17 avril 2026

de 21h30 à 22h30

Le vendredi 17 avril 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 25 à 30 euros

Tarif sur place : 28 à 33 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



