CLEMENT BLOUIN – CLEMENT BLOUIN MAGICIEN L’ESPACE V.O – MONTAUBAN Montauban

CLEMENT BLOUIN – CLEMENT BLOUIN MAGICIEN Début : 2026-01-17 à 21:00. Tarif : – euros.

«Magicien ? C’est pas un métier !Heureusement que je n’ai pas écouté Marcelle, ma grand-mère…Sinon je ne pourrais pas vous raconter comment j’ai convaincu Chloé d’aller au cinéma avec moi à 14 ans, mes conneries avec Simon, mes expériences de G.O au Club Med ou encore mes premières scènes à Paris ! Et tout ça… grâce à la magie ! »En 2022, Clément co-écrit son premier spectacle d’humour et de magie avec Nicolas Genevaz et Thomas Caruso Aragona destiné au grand public et le joue un an à Paris au Théâtre des Mathurins et à l’Apollo. S’ensuit un premier festival d’Avignon complet et une tournée dans toute la France. il est également la révélation « Coup de coeur » dans l’émission « Les Comiques Préférés des Français » avec Laurence Boccolini, il fait une apparition dans « Cabaret » avec Stéphane Bern sur France 2 et rejoint le casting de la saison 14 du Jamel Comedy Club sur Canal .Trempé d’humour et de réparties, son premier spectacle raconte avec énergie sa vie de magicien, ses débuts, ses copines, ses conneries, son arrivée à Paris et ses expériences de G.O au Club Med !

L’ESPACE V.O – MONTAUBAN 1899 Chemin de Paulet 82000 Montauban 82