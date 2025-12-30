CLEMENT BLOUIN COMEDIE LE MANS Le Mans

CLEMENT BLOUIN Début : 2026-10-24 à 21:00. Tarif : – euros.

« Magicien ? C’est pas un métier ! Heureusement que je n’ai pas écouté Marcelle, ma grand-mère… Sinon je ne pourrais pas vous raconter comment j’ai convaincu Chloé d’aller au cinéma avec moi à 14 ans, mes conneries avec Simon, mes expériences de G.O au Club Med ou encore mes premières scènes à Paris ! Et tout ça… grâce à la magie ! » En 2022, Clément co-écrit son premier spectacle d’humour et de magie avec Nicolas Genevaz et Thomas Caruso Aragona destiné au grand public et le joue un an à Paris au Théâtre des Mathurins et à l’Apollo. S’ensuit un premier festival d’Avignon complet et une tournée dans toute la France. il est également la révélation « Coup de coeur » dans l’émission « Les Comiques Préférés des Français » avec Laurence Boccolini, il fait une apparition dans « Cabaret » avec Stéphane Bern sur France 2, rejoint le casting de la saison 14 du Jamel Comedy Club sur Canal et termine finaliste de la 20ème saison de « La France a un Incroyable Talent » sur M6. Trempé d’humour et de réparties, son premier spectacle raconte avec énergie sa vie de magicien, ses débuts, ses copines, ses conneries, son arrivée à Paris et ses expériences de G.O au Club Med ! __________ « Le coup de coeur de l’émission. Bluffant ! » France 2. « Une révélation que la découverte de ce magicien charismatique ! » Ouest Mag. « Celui qui était annoncé comme magicien est bien plus que cela ! Drôle, malicieux et un brin charmeur… » L’Est Eclair.

COMEDIE LE MANS 37 RUE NATIONALE 72000 Le Mans 72