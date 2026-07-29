Informations pratiques

Alençon

CLEMENT BLOUIN MAGICIEN

Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 21:00:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Magicien ? C’est pas un métier !

Heureusement que je n’ai pas écouté Marcelle, ma grand-mère… Sinon je ne pourrais pas vous raconter comment j’ai convaincu Chloé d’aller au cinéma avec moi à 14 ans, mes conneries avec Simon, mes expériences de G.O au Club Med ou encore mes premières scènes à Paris ! Et tout ça… grâce à la magie !

Trempé d’humour et de réparties, son premier spectacle raconte avec énergie sa vie de magicien.

Finaliste de la dernière saison de La France à un Incroyable Talent, il est également la révélation Coup de cœur dans l’émission Les Comiques Préférés des Français avec Laurence Boccolini.

Ouverture des portes à 19h

Restauration possible sur place

ZA Le Chêne 72610 Arçonnay .

Alençon 61000 Orne Normandie +33 6 49 50 19 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : CLEMENT BLOUIN MAGICIEN

L’événement CLEMENT BLOUIN MAGICIEN Alençon a été mis à jour le 2026-07-22 par OT CUA ALENCON