CLEMENT BLOUIN MAGICIEN Alençon
vendredi 2 octobre 2026 · Alençon
Informations pratiques
Alençon
CLEMENT BLOUIN MAGICIEN
Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 21:00:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Magicien ? C’est pas un métier !
Heureusement que je n’ai pas écouté Marcelle, ma grand-mère… Sinon je ne pourrais pas vous raconter comment j’ai convaincu Chloé d’aller au cinéma avec moi à 14 ans, mes conneries avec Simon, mes expériences de G.O au Club Med ou encore mes premières scènes à Paris ! Et tout ça… grâce à la magie !
Trempé d’humour et de réparties, son premier spectacle raconte avec énergie sa vie de magicien.
Finaliste de la dernière saison de La France à un Incroyable Talent, il est également la révélation Coup de cœur dans l’émission Les Comiques Préférés des Français avec Laurence Boccolini.
Ouverture des portes à 19h
Restauration possible sur place
ZA Le Chêne 72610 Arçonnay .
Alençon 61000 Orne Normandie +33 6 49 50 19 02
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English : CLEMENT BLOUIN MAGICIEN
L’événement CLEMENT BLOUIN MAGICIEN Alençon a été mis à jour le 2026-07-22 par OT CUA ALENCON
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