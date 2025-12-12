CLÉMENT BLOUIN, MAGICIEN… – LE PETIT REPUBLIQUE Paris

CLÉMENT BLOUIN, MAGICIEN… Début : 2026-04-18 à 17:30. Tarif : – euros.

CLÉMENT BLOUIN, MAGICIEN…C’EST PAS UN METIER « Magicien ? C’est pas un me´tier ! Heureusement que je n’ai pas e´coute´ Marcelle, ma grand-me`re… Sinon je ne pourrais pas vous raconter comment j’ai convaincu Chloe´ d’aller au cine´ma avec moi a` 14 ans, mes conneries avec Simon, mes expe´riences de G.O au Club Med ou encore mes premie`res sce`nes a` Paris ! Et tout c¸a… gra^ce a` la magie ! »En 2022, Cle´ment co-e´crit son premier spectacle d’humour et de magie avec Nicolas Genevaz et Thomas Caruso Aragona destine´ au grand public et le joue un an a` Paris au The´a^tre des Mathurins et a` l’Apollo. S’ensuit un premier festival d’Avignon complet et une tourne´e dans toute la France. il est e´galement la re´ve´lation « Coup de coeur » dans l’e´mission « Les Comiques Pre´fe´re´s des Franc¸ais » avec Laurence Boccolini et fait une apparition dans « Cabaret » avec Ste´phane Bern sur France 2.Trempe´ d’humour et de re´parties, son premier spectacle raconte avec e´nergie sa vie de magicien, ses de´buts, ses copines, ses conneries, son arrive´e a` Paris et ses expe´riences de G.O au Club Med !LA PRESSE : « Une révélation que la découverte de ce magicien charismatique ! » Ouest Mag.« Celui qui était annoncé comme magicien est bien plus que cela ! Drôle, malicieux et un brin charmeur…»L’Est Eclair.« Très impressionnant et assez inoubliable ! »Virginie Efira.« Le coup de coeur de l’e´mission. Bluffant ! » France 2.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE PETIT REPUBLIQUE 23, Place de la République 75003 Paris 75