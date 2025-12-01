CLEMENT BONPOIL BORDER (L’improviste) Brive-la-Gaillarde

CLEMENT BONPOIL BORDER (L’improviste)

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

2025-12-10

Je suis un humoriste optimiste qui… Rolala mais qu’est-ce qu’on s’en fout en vrai ça sert à quoi de mettre un pitch de spectacle ? Le seul pitch qui vaille la peine il est vendu au rayon brioche à Lidl par paquets de 12.

Breton d’origine et toulousain d’adoption, en gros je mange des chocolatines en écoutant du Manau. Le spectacle s’appelle Border . Tout un programme. Synesthésie, optimisme, la vie la mort les prothèses dentaires, viens on partage 1h de notre vie on parle de tout.

Si tu veux rire de tout en pensant à rien ou l’inverse, au plaisir de te voir dans la salle.

Bon courage pour trouver un sens à cette phrase. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

