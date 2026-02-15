CLÉMENT BONPOIL BORDER Sète

CLÉMENT BONPOIL BORDER

27 avenue Victor Hugo Sète Hérault

Tarif : 18.5 – 18.5 – 18.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-19 2026-02-20 2026-02-21

Ne ratez pas le nouveau Maestro de l’Humour noir et de l’absurde !

Def. /BORDER. (line)// Nom masculin Synonyme Etat limite. Se dit d'une personne au comportement extravagant, impulsif, fou. Etat limite entre la névrose et la psychose. Alors, le pitch du spectacle. J'vais pas te mentir là j'suis à la boulangerie j'ai 2 minutes j'viens de commander un sandwich vegan bœuf/fromage.En vrai, j'aimerais me définir mais mon psy le ferait mieux que moi. Faudrait déjà que je le détache dans ma cave. Épicurien de tout, un épicutout quoi. J'aime parler aux arbres, un peu moins quand ils me répondent. (Allez, on s'y colle sinon la prod va pas être contente) Je suis un humoriste optimiste qui… Rolala mais qu'est-ce qu'on s'en fout en vrai ça sert à quoi de mettre un pitch de spectacle ? Le seul pitch qui vaille la peine il est vendu au rayon brioche à Lidl par paquets de 12.Breton d'origine et toulousain d'adoption, en gros je mange des chocolatines en écoutant du Manau. Le spectacle s'appelle Border . Tout un programme. Synesthésie, optimisme, la vie la mort les prothèses dentaires, viens on partage 1h de notre vie on parle de tout.Si tu veux rire de tout en pensant à rien ou l'inverse, au plaisir de te voir dans la salle. Bon courage pour trouver un sens à cette phrase.(C'est ouf sur le clavier là 3 lettres se suivent ça fait SDF. Et elles ont réussi à se loger, elles, dans le clavier.)Optimiste on a dit.Allez j'te laisse le sandwich vient d'arriver. Clément BonpoilExtrait de son casier judiciaire (Bulletin N°3) Auteur d'Anne Roumanoff en 2017/ Europe 11ere partie de Pierre-Emmanuelle Barré1ere partie d'Aymeric LompretActuellement en 1ere partie de Caroline Estremo.Prix du jury (sous la menace)- Festival Les Fous Rires de Toulouse.Finaliste perdant au Championnat de France des EchecsRecord du monde en vitesse de débitage de la décimale de Pi (mais ça sert à rien)Espoir déçu du Stade Toulousain en 2010 mais finaliste Nationale B en 2013 ( mais finaliste quand même)Award du meilleur Court métrage d'Horreur en Festival à Hollywood en 2016Condamnation pour apologie d'Optimisme IntégristePresque gagnant du Prix Nougaro en 2017Border et en liberté conditionnelle dans toute la France…Paroles de spectateurs (sous la contrainte) "Clément Bonpoil débite les vannes à la Kalachnikov! Son humour, tranchant mais juste, cinglant mais pertinent, insolent et subtile est à découvrir d'urgence. De l'absurde à la critique de l'actualité en passant par le chant, il nous place dans un univers schizophrène hilarant! Une belle promesse pour le stand up français!!""Vous connaissez l'humour noir ? Ouvrez un dictionnaire vous trouverez le nom de Clément Bonpoil ! Cet artiste nous fait entrer dans un monde de noirceur présenté en toute subtilité ! "A part peut être les nains burkinabés anorexiques, tout le monde en prend pour son grade ! Clément débite les punchlines, on aurait envie de les noter pour les ressortir, mais pas le temps il a déjà enchaîné. A voir et revoir !"Déconseillé -14 ans. .

27 avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie

English :

Don’t miss the new Maestro of black humor and the absurd!

