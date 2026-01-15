Clèment Bouscarel Conteur paysan Salle polyvalente Cornil
Clèment Bouscarel Conteur paysan Salle polyvalente Cornil samedi 24 janvier 2026.
Clèment Bouscarel Conteur paysan
Salle polyvalente 2 Place Jean Marie Dauzier Cornil Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Clément Bouscarel Conteur paysan Histoires d’hier et d’aujourd’hui à partir de 7 ans Entrée 7 € et gratuit de 10ans .
Salle polyvalente 2 Place Jean Marie Dauzier Cornil 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 35 08 93
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Clèment Bouscarel Conteur paysan
L’événement Clèment Bouscarel Conteur paysan Cornil a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze