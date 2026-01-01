Clément Bouscarel, conteur Paysan lotois Daglan
L’école de Daglan présente Clément Bouscarel, conteur Paysan Lotois
Samedi 17/01 à 20h30 Salle des fêtes de Daglan
Spectacle et Tourin 10€/adulte et 5€/enfant
Vente de boissons, gâteaux et crêpes
Les bénéfices serviront au financement d’un voyage scolaire sur l’Ile d’Aix
Réservation 06 42 43 75 01
Salle des fêtes Daglan 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 43 75 01
English : Clément Bouscarel, conteur Paysan lotois
The Daglan school presents Clément Bouscarel, storyteller Paysan Lotois
Saturday 17/01 at 8:30pm Salle des fêtes de Daglan
Show and Tourin 10?/adult and 5?/children
Sale of drinks, cakes and crêpes
Profits will be used to finance a school trip to the Ile d’Aix
Bookings 06 42 43 75 01
