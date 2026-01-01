Clément Bouscarel, conteur Paysan lotois Daglan

Clément Bouscarel, conteur Paysan lotois

L’école de Daglan présente Clément Bouscarel, conteur Paysan Lotois

Samedi 17/01 à 20h30 Salle des fêtes de Daglan

Spectacle et Tourin 10€/adulte et 5€/enfant

Vente de boissons, gâteaux et crêpes

Les bénéfices serviront au financement d’un voyage scolaire sur l’Ile d’Aix

Réservation 06 42 43 75 01

Salle des fêtes Daglan 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 43 75 01

English : Clément Bouscarel, conteur Paysan lotois

The Daglan school presents Clément Bouscarel, storyteller Paysan Lotois

Saturday 17/01 at 8:30pm Salle des fêtes de Daglan

Show and Tourin 10?/adult and 5?/children

Sale of drinks, cakes and crêpes

Profits will be used to finance a school trip to the Ile d’Aix

Bookings 06 42 43 75 01

