CLEMENT KERSUAL – CLEMENT KERSUAL – EN RODAGE – THEATRE A L’OUEST Caen

CLEMENT KERSUAL – CLEMENT KERSUAL – EN RODAGE Début : 2025-12-26 à 21:00. Tarif : – euros.

A 30 ans, Clément Kersual essaye comme beaucoup de ses semblables de répondre aux injonctions de plus en plus fortes à être un homme bon, engagé, et irréprochable. Lui qui est né d’un père militaire et d’une mère institutrice, partagé entre deux idéologies différentes, il sait désormais que la perfection n’existe pas, personne n’a raison, rien n’est ni tout blanc ni tout noir, en revanche : tout est drôle.

THEATRE A L’OUEST 8 QUAI VENDEUVRE 14000 Caen 14