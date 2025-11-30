Clément le Magicien Zygomagique! Saint-Christophe-sur-le-Nais

Clément le Magicien Zygomagique!

2 Rue des Rabines Saint-Christophe-sur-le-Nais Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 17:00:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Clément le magicien Zygomagique !

One Man Show magique décoiffant et décalé pour enfants.

Tarif unique de 6€ par personne sur la billetterie en ligne disponible sur le site internet de l’association et 7€ sur place le jour du spectacle.

Clément entre sur scène. Sûr de lui, un peu crâneur et pourtant extra-convivial et jovial, il sait ce qu’il fait. Malgré tout, rien ne se passe comme prévu. Les baguettes magiques sautent dans les airs, ne font pas la bonne taille, se cassent, son guéridon devient incontrôlable, sa radio explose et se transforme en juke-box disco/rock…Et c’est ainsi que Clément, avec la complicité des enfants et de son improbable régisseur DJ Tony, va essayer de rattraper le coup pour prouver à tous qu’il est un vrai magicien. .

2 Rue des Rabines Saint-Christophe-sur-le-Nais 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 66 19 39 24 culturopre@gmail.com

English :

Clément the magician Zygomagic!

A magical one-man show for children.

Single price of 6? per person on the online ticketing service available on the association?s website, and 7? on the day of the show.

German :

Clément der Zauberer Zygomagique!

Eine haarsträubende und schräge magische One Man Show für Kinder.

Einheitspreis von 6? pro Person über den Online-Ticketshop auf der Website des Vereins und 7? vor Ort am Tag der Show.

Italiano :

Clément il mago Zygomagic!

Uno spettacolo di magia personale e anticonformista per bambini.

Biglietto unico di 6 euro a persona sul servizio di biglietteria online disponibile sul sito dell’associazione e di 7 euro il giorno dello spettacolo.

Espanol :

Clément el mago ¡Zygomagic!

Un singular espectáculo de magia para niños.

Precio de la entrada única de 6 euros por persona en el servicio de venta de entradas en línea disponible en el sitio web de la asociación y de 7 euros el día del espectáculo.

