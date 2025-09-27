Clément Lefebvre récital sur le piano ancien du château d’Aulteribe Sermentizon

château d’Aulteribe Sermentizon Puy-de-Dôme

Tarif : – – 9 EUR

Tarif réduit

moins de 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 18:00:00

fin : 2025-09-27 19:15:00

Date(s) :

2025-09-27

Récital de Clément Lefebvre sur le piano ancien de George Onslow dans le grand salon du château d’Aulteribe. Au programme Jean-Philippe Rameau, Claude Debussy, Alexandre Scriabine et Frédéric Chopin.

château d’Aulteribe Sermentizon 63120 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 53 14 55 chateau-aulteribe@monuments-nationaux.fr

English :

Recital by Clément Lefebvre on George Onslow’s antique piano in the grand salon of Château d’Aulteribe. Program: Jean-Philippe Rameau, Claude Debussy, Alexandre Scriabine and Frédéric Chopin.

German :

Klavierabend von Clément Lefebvre auf dem alten Klavier von George Onslow im großen Salon des Schlosses von Aulteribe. Auf dem Programm: Jean-Philippe Rameau, Claude Debussy, Alexander Skrjabin und Frédéric Chopin.

Italiano :

Recital di Clément Lefebvre al pianoforte antico di George Onslow nel grande salone del Castello d’Aulteribe. In programma: Jean-Philippe Rameau, Claude Debussy, Alexandre Scriabine e Frédéric Chopin.

Espanol :

Recital de Clément Lefebvre al piano antiguo de George Onslow en el gran salón del castillo de Aulteribe. En el programa: Jean-Philippe Rameau, Claude Debussy, Alexandre Scriabine y Frédéric Chopin.

