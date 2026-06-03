CLÉMENT PLAQUET / 4,35m² Espace Niemeyer Paris

4,35m², Deux installations de 200 x 250 x 70 cm – Bois, 2026

4,35m² est une installation intégrée au canapé de l’Espace Niemeyer. Deux volumes en forme de triangles sont installés en face à face, chacun dans leur aile de l’impressionnante assise en béton pensée pour l’architecture. Chacun révèle la même proportion de l’aile qu’il occupe, afin de révéler les 4,35m² de surface qui différencient chacune. Ainsi, le mobilier d’apparence brut et symétrique dévoile ses dimensions réelles et invite les spectateurs à utiliser cet espace de rencontre et conversation, habituellement déserté, en cohabitant avec les œuvres.

Clément Plaquet est né en 1996 à Paris, diplômé des Beaux-Arts de Paris en 2025 et étudiant de la filière Fresque & Art en situation des Beaux-Art de Paris, Clément Plaquet explore la spatialité à travers des couleurs, des lumières et des matériaux qui reconfigurent l’expérience perceptive de l’architecture. Il cherche à révéler les caractéristiques intrinsèques d’un lieu en utilisant ses propriétés et matériaux. Ses installations in-situ offrent au visiteur une “immersion douce” grâce à l’utilisation d’un nuancier personnel, développé patiemment notamment à travers sa pratique de l’impression artisanale.

ÉTUDIANTS DE LA FILIÈRE FRESQUE & ART EN SITUATION DE L’ÉCOLE NATIONALE DES BEAUX-ARTS DE PARIS / Falando de Amor

Un projet coproduit dans le cadre d’un partenariat pédagogique avec l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, avec la participation de l’Espace Niemeyer.

Œuvre issue de l’exposition immersive conçue par des étudiants des Beaux-Arts de Paris à l’Espace Niemeyer dialogue avec l’architecture pour proposer une expérience sensorielle et poétique autour de l’amour et de la mémoire du lieu.

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :

samedi, dimanche

de 18h00 à 02h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-08T05:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T18:00:00+02:00_2026-06-06T02:00:00+02:00;2026-06-07T18:00:00+02:00_2026-06-07T02:00:00+02:00

Espace Niemeyer 6 Avenue Mathurin Moreau (Porte B) 75119 Paris

https://www.paris.fr/evenements/etudiants-de-la-filiere-fresque-art-en-situation-de-l-ecole-nationale-des-beaux-arts-de-paris-falando-de-amor-110746



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