Clément Simon Trio en concert JAZZICS Jazz meets classical au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris dimanche 30 novembre 2025.

Le Clément Simon Trio se propose d’en revisiter les thèmes emblématiques à travers des arrangements soignés. Embarquez dans un grand voyage d’images animées !

Clément Simon : piano

Marion Ruault : contrebasse

Jesús Vega : batterie

JAZZICS — Jazz meets classical

Le 38Riv célèbre le dialogue entre jazz et musiques classiques. Relecture des grands répertoires, rencontres d’instruments venus d’époques différentes, improvisations libres : un rendez-vous où les frontières s’effacent au profit d’un langage commun.

Pensée en hommage à Vincent Charbonnier, fondateur du 38Riv et contrebassiste passionné, cette programmation s’inscrit dans l’esprit du « Play Bach » de Jacques Loussier : curieuse, inventive, libre. Événement accompagné d’une carte gourmande : café, thé, latte, cocktails et pâtisseries.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

De Mancini à Morricone — Henry Mancini, Ennio Morricone. A eux deux, ils évoquent la majeure partie du cinéma populaire des années 60-70 : The Pink Panther, Breakfast at Tiffany’s, The Good, the Bad and the Ugly, My Name Is Nobody… Impossible d’échapper aux partitions mythiques élaborées par ces deux géants.

Le dimanche 30 novembre 2025

de 17h00 à 18h00

Le dimanche 30 novembre 2025

de 15h00 à 16h00

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/