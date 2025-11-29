CLEMENT VIKTOROVITCH – CENTRE CULTUREL LA LOGE Beaupreau En Mauges

CLEMENT VIKTOROVITCH – CENTRE CULTUREL LA LOGE Beaupreau En Mauges samedi 29 novembre 2025.

CLEMENT VIKTOROVITCH Début : 2025-11-29 à 20:30. Tarif : – euros.

MAUGES COMMUNAUTE PRÉSENTE : L’ART DE NE PAS DIREDécryptage du discours politiqueClément Viktorovitch, docteur en sciences politiques et spécialiste en rhétorique, réalise des chroniques de vulgarisation sur France Info, Clique ou Quotidien.Il incarne ici le conseiller en communication du Président de la République qui, après avoir été brutalement évincé, cherche à se venger. Son arme ? Une conférence, dans laquelle il décide de dévoiler tous les secrets utilisés par ses adversaires pour conquérir le pouvoir.À travers ce premier seul en scène, l’artiste interroge la place du discours dans notre vie politique.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CENTRE CULTUREL LA LOGE RUE ROBERT SCHUMAN 49600 Beaupreau En Mauges 49