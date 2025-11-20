Cléopâtre, la reine louve Cholet
Cléopâtre, la reine louve Cholet jeudi 20 novembre 2025.
Cléopâtre, la reine louve
Rue Jean Vilar Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 27 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20 20:30:00
fin : 2025-11-20
Date(s) :
2025-11-20
De et M/S Eric Bouvron
M/S Armelle Patron et Anne Dupagne
Avec 8 comédiens, 2 chanteuses musiciennes et 1 musicien
L’ascension de la jeune et déterminée Cléôpatre, propulsée à la tête de la dynastie des Ptolémées .
Rue Jean Vilar Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 24 24 info-theatre@choletagglomeration.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Cléopâtre, la reine louve Cholet a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de tourisme du Choletais