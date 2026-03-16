CLÉOPÂTRE

6 Allee des Arts et des Lettres Saint-Estève Pyrénées-Orientales

Tarif : 35 – 35 – 39

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11 22:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Ballet de la compagnie François Mauduit, en coproduction avec l’Association ACTIVE.

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6 Allee des Arts et des Lettres Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 34 95

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English :

Ballet by compagnie François Mauduit, in co-production with Association ACTIVE.

L’événement CLÉOPÂTRE Saint-Estève a été mis à jour le 2026-03-16 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME