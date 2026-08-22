Informations pratiques

Clérac

Clérac en fête

Le bourg Clérac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 18:00:00

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-09-04 2026-09-05 2026-09-06

Venez célébrer Clérac dans un long week-end festif et animé !

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Le bourg Clérac 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 21 00 57 quod.michel@laposte.net

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English :

Come celebrate Clérac with a long, festive, and lively weekend!

L’événement Clérac en fête Clérac a été mis à jour le 2026-08-22 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge