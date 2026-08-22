AGENDA · Clérac
Clérac en fête Clérac
vendredi 4 septembre 2026 · Clérac
Informations pratiques
Clérac
Clérac en fête
Le bourg Clérac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 18:00:00
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-09-04 2026-09-05 2026-09-06
Venez célébrer Clérac dans un long week-end festif et animé !
.
Le bourg Clérac 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 21 00 57 quod.michel@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come celebrate Clérac with a long, festive, and lively weekend!
L’événement Clérac en fête Clérac a été mis à jour le 2026-08-22 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge