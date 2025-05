Clermont à Pont-Sainte-Maxence Clermont Oise, 7 juin 2025, Clermont.

Ce parcours de 24 km conduira les marcheurs, les randonneurs et les cyclistes dans la charmante vallée de l’Oise. A travers un environnement naturel exceptionnel n’hésitez pas à retracer l’histoire de l’Oise de l’époque gallo-romaine à nos jours. En chemin vous pourrez admirer les vestiges du château médiéval de Clermont, découvrir la charmante ville de Clermont, visiter l’Abbaye du Montcel et les haut-lieux de la Jacquerie et retracer les pas de Jules César….

English : Clermont à Pont-Sainte-Maxence

This 24 km route will take walkers, hikers and cyclists through the charming Oise valley. Through an exceptional natural environment do not hesitate to retrace the history of the Oise from the Gallo-Roman period to the present day. Along the way you can admire the remains of the medieval castle of Clermont, discover the charming town of Clermont, visit the Abbey of Montcel and the high places of the Jacquerie and retrace the steps of Julius Caesar….

Deutsch : Clermont à Pont-Sainte-Maxence

Diese 24 km lange Strecke führt Wanderer, Spaziergänger und Radfahrer durch das bezaubernde Oise-Tal. In einer außergewöhnlichen natürlichen Umgebung können Sie die Geschichte der Oise von der gallo-römischen Epoche bis heute nachvollziehen. Unterwegs können Sie die Überreste der mittelalterlichen Burg von Clermont bewundern, die charmante Stadt Clermont entdecken, die Abtei von Montcel und die Hochburgen der Jacquerie besichtigen und den Spuren von Julius Cäsar folgen…..

Italiano :

Questo percorso di 24 km condurrà camminatori, escursionisti e ciclisti attraverso l’affascinante valle dell’Oise. Attraverso un ambiente naturale eccezionale non esitate a ripercorrere la storia dell’Oise dall’epoca gallo-romana ai giorni nostri. Lungo il percorso potrete ammirare i resti del castello medievale di Clermont, scoprire l’affascinante città di Clermont, visitare l’Abbaye du Montcel e i siti della Jacquerie e ripercorrere i passi di Giulio Cesare….

Español : Clermont à Pont-Sainte-Maxence

Esta ruta de 24 km conducirá a caminantes, excursionistas y ciclistas a través del encantador valle del Oise. A través de un entorno natural excepcional, no dude en recorrer la historia del Oise desde la época galo-romana hasta nuestros días. Por el camino podrá admirar los restos del castillo medieval de Clermont, descubrir la encantadora ciudad de Clermont, visitar la Abadía del Montcel y los lugares de la Jacquerie y volver sobre los pasos de Julio César….

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-16 par SIM Hauts-de-France