Clermont Comedy Club #7 Merwane Benlazar, Lise Dehurtevent, François Mallet, Vincent Chevarin Opéra-Théâtre Clermont-Ferrand
Clermont Comedy Club #7 Merwane Benlazar, Lise Dehurtevent, François Mallet, Vincent Chevarin Opéra-Théâtre Clermont-Ferrand vendredi 19 décembre 2025.
Clermont Comedy Club #7 Merwane Benlazar, Lise Dehurtevent, François Mallet, Vincent Chevarin
Opéra-Théâtre 22 boulevard Desaix Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Sur justificatif Carte SiTjeunes, Demandeur d’emploi, étudiants, moins de 16 ans.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 19:30:00
fin : 2025-12-19 22:30:00
Date(s) :
2025-12-19
Le Clermont Comedy Club t’embarque entre stand-up, comédie et performance radio, au cœur du décor lyrique de l’Opéra-Théâtre.
Avec Merwane Benlazar, Lise Dehurtevent, François Mallet, Vincent Chevarin et la troupe L’air de rien.
.
Opéra-Théâtre 22 boulevard Desaix Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lairderien63100@gmail.com
English :
The Clermont Comedy Club takes you on a journey between stand-up, comedy and radio performance, in the heart of the Opera-Théâtre?s lyrical setting.
With Merwane Benlazar, Lise Dehurtevent, François Mallet, Vincent Chevarin and the L’air de rien troupe.
German :
Der Clermont Comedy Club nimmt dich mit auf eine Reise zwischen Stand-up, Comedy und Radio-Performance im Herzen der lyrischen Kulisse des Operntheaters.
Mit Merwane Benlazar, Lise Dehurtevent, François Mallet, Vincent Chevarin und die Truppe L’air de rien.
Italiano :
Il Clermont Comedy Club vi accompagna in un viaggio tra stand-up, commedie e performance radiofoniche, sullo sfondo lirico dell’Opéra-Théâtre.
Con Merwane Benlazar, Lise Dehurtevent, François Mallet, Vincent Chevarin e la troupe L’air de rien.
Espanol :
El Club de la Comedia de Clermont le propone un viaje a través del stand-up, la comedia y la actuación radiofónica, con el lírico telón de fondo de la Ópera-Théâtre.
Con Merwane Benlazar, Lise Dehurtevent, François Mallet, Vincent Chevarin y la compañía L’air de rien.
L’événement Clermont Comedy Club #7 Merwane Benlazar, Lise Dehurtevent, François Mallet, Vincent Chevarin Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2025-11-13 par Clermont Auvergne Volcans