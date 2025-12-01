Clermont Comedy Club #7 Merwane Benlazar, Lise Dehurtevent, François Mallet, Vincent Chevarin Opéra-Théâtre Clermont-Ferrand

Clermont Comedy Club #7 Merwane Benlazar, Lise Dehurtevent, François Mallet, Vincent Chevarin

Opéra-Théâtre 22 boulevard Desaix Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Sur justificatif Carte SiTjeunes, Demandeur d’emploi, étudiants, moins de 16 ans.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 19:30:00

fin : 2025-12-19 22:30:00

Date(s) :

2025-12-19

Le Clermont Comedy Club t’embarque entre stand-up, comédie et performance radio, au cœur du décor lyrique de l’Opéra-Théâtre.

Avec Merwane Benlazar, Lise Dehurtevent, François Mallet, Vincent Chevarin et la troupe L’air de rien.

.

Opéra-Théâtre 22 boulevard Desaix Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lairderien63100@gmail.com

English :

The Clermont Comedy Club takes you on a journey between stand-up, comedy and radio performance, in the heart of the Opera-Théâtre?s lyrical setting.

With Merwane Benlazar, Lise Dehurtevent, François Mallet, Vincent Chevarin and the L’air de rien troupe.

German :

Der Clermont Comedy Club nimmt dich mit auf eine Reise zwischen Stand-up, Comedy und Radio-Performance im Herzen der lyrischen Kulisse des Operntheaters.

Mit Merwane Benlazar, Lise Dehurtevent, François Mallet, Vincent Chevarin und die Truppe L’air de rien.

Italiano :

Il Clermont Comedy Club vi accompagna in un viaggio tra stand-up, commedie e performance radiofoniche, sullo sfondo lirico dell’Opéra-Théâtre.

Con Merwane Benlazar, Lise Dehurtevent, François Mallet, Vincent Chevarin e la troupe L’air de rien.

Espanol :

El Club de la Comedia de Clermont le propone un viaje a través del stand-up, la comedia y la actuación radiofónica, con el lírico telón de fondo de la Ópera-Théâtre.

Con Merwane Benlazar, Lise Dehurtevent, François Mallet, Vincent Chevarin y la compañía L’air de rien.

L’événement Clermont Comedy Club #7 Merwane Benlazar, Lise Dehurtevent, François Mallet, Vincent Chevarin Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2025-11-13 par Clermont Auvergne Volcans