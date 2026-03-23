Clermont-Dessine à Effiat Rue du Parc Effiat
Clermont-Dessine à Effiat Rue du Parc Effiat vendredi 19 juin 2026.
Clermont-Dessine à Effiat
Rue du Parc Château d’Effiat Effiat Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 09:30:00
fin : 2026-06-19 18:00:00
Date(s) :
2026-06-19
L’autre rendez-vous du CARNET DE VOYAGE
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Rue du Parc Château d’Effiat Effiat 63260 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 51 39 94 agnesraffy@sfr.fr
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L’événement Clermont-Dessine à Effiat Effiat a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic